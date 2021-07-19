Кандидаты от трех партий выдвинулись в Госдуму от Волгоградской области

Выборы 19.07.2021 20:07
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19.07.2021 20:07
Документы о выдвижении в Государственную Думу сдали в избирательную комиссию сдали сегодня кандидаты от трех партий, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ИКВО. По Красноармейскому избирательному округу №82 от «Единой России» баллотируется 42-летний первый зампредседателя Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов.
Отделение «Партии Роста» в Волгоградской области выдвинуло по Волгоградскому округу №81 45-летнего предпринимателя Леонида Пыльцина. По тому же округу от партии «Новые люди» баллотируется 46-летний директор по развитию бизнеса ООО «Легас-Трейд» Виталий Филареев.
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