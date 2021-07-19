Удирал полями: пьяный водитель на "УАЗе" проиграл ралли волгоградским полицейским (ВИДЕО)











Пьяный водитель автомобиля "УАЗ" в Волжском пытался скрыться от полицейских через поля, но его все равно догнали. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, попытку остановить нарушителя автоинспекторы предприняли на улице Ташкентской. Водитель на требования остановиться не отреагировал и попытался скрыться по пересеченной местности. Однако гонщика догнали и задержали. Им оказался 37-летний местный житель. Мужчина был пьян, документов на машину и водительского удостоверения у него при себе не оказалось. От медосвидетельствования он отказался.





В отношении нарушителя составлены административные материалы. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет. Водителю также придется заплатить штраф за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, и за управление автомобилем без документов, предусмотренных правилами дорожного движения.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области