В Волгоградской области водитель и пассажир чудом выжили в расплющенной иномарке

Происшествия 19.07.2021 10:42
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19.07.2021 10:42
Груда железа осталась от «Лексуса» после столкновения с грузовиком, но, к счастью, водитель и пассажир выжили. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102», ДТП случилось около пяти утра на автодороге «Волгоград-Москва» в Новониколаевском районе. «Лексус» под управлением 24-летнего юноши вылетел на встречную полосу прямо на фуру «МАН», за рулем которой находился 61-летний водитель. Водитель и 26-летний пассажир «Лексуса» доставлены в больницу.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
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