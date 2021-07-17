



Полуторогодовалая пассажирка автомобиля Mazda CX5 госпитализирована с травмой головы в результате столкновения трех машин в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло на перекрестке малого проспекта Ленина и улицы Богунской.

По предварительным данным, 24-летний водитель Kia Cerato ехал по малому проспекту со стороны улицы Штеменко в сторону проспекта Металлургов и на перекрестке не уступил дорогу Mazda. После столкновения с этим автомобилем Kia отбросило на проезжавшее такси Datsun On-Do. Водители и пассажиры других машин в результате ДТП не пострадали.