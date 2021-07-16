Обошлось без пострадавших: четыре автомобиля сгорели на западе Волгограда

Происшествия 16.07.2021 09:04
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16.07.2021 09:04
Четыре автомобиля сгорели в двух пожарах в Дзержинском районе Волгограда минувшим вечером из-за нарушения правил устройства и эксплуатации транспортных средств. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области, три машины: Opel Astra, Mitsubishi Minica и Chevrolet Niva — огонь повредил на ул. 51-й Гвардейской в микрорайоне Жилгородок. Возгорание произошло в 16.41. По словам очевидцев, загорелся один из припаркованных автомобилей, и пламя быстро перекинулось на соседний транспорт. Расчеты ликвидировали пожар через 9 минут после вызова.
Еще одна иномарка загорелась возле многоэтажки на бульваре 30-летия Победы, 66. У Renault Kangoo воспламенился моторный отсек, и пламя распространилось на всю машину. Диспетчеру сообщили о пожаре в 16.32, через 10 минут расчеты 15-й пожарно-спасательной части справились с огнем. Погибших и пострадавших в пожарах нет.
Фото: Владимир Бусов, ВКонтакте.
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