Экология

Благоустроенный год назад сквер в Волжском погибает с новой системой полива

Экология 19.07.2021 09:00
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19.07.2021 09:00


Каштаны и пихты засыхают от плохой системы полива в отреставрированном сквере им. Сергея Бурназяна. Прошлой весной сквер облагородили, высадили деревья, уложили рулонный газон. Однако с новой системой полива что-то пошло не так. Как сообщила ИА «Высота 102» жительница города Светлана, эта система поливает не молодые растения, а тротуар и ноги прохожих.
«Я часто гуляю с собакой в этом сквере и была очень рада, когда его отреставрировали. Но сейчас я не могу смотреть, как на моих глазах погибают молодые каштаны и пихты», - рассказала Светлана. 

Дело в том, что систему полива установили по кромке тротуара, и потоки воды попросту не доходят до растений. Также в парке к одной из клумб не подвели трубу, поэтому вода сюда вообще не попадает. Неравнодушная жительница пыталась дозвониться  на муниципальную горячую линию по вопросам благоустройства, но трубку так никто и не взял.
«Я пыталась дозвониться, но, увы, она такая «горячая», что попросту никто не подошел к телефону», - рассказала  собеседница агентства. Волжанка надеется, что проблему в ближайшее время все же решат и спасут умирающие саженцы. 
Между тем, буквально на днях в администрации города заявили, что ситуация с поливом зеленых насаждений в Волжском находится на постоянном контроле у коммунальных служб. 


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