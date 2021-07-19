Экология 19.07.2021 09:00
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19.07.2021 09:00
Каштаны и пихты засыхают от плохой системы полива в отреставрированном сквере им. Сергея Бурназяна. Прошлой весной сквер облагородили, высадили деревья, уложили рулонный газон. Однако с новой системой полива что-то пошло не так. Как сообщила ИА «Высота 102» жительница города Светлана, эта система поливает не молодые растения, а тротуар и ноги прохожих.
«Я часто гуляю с собакой в этом сквере и была очень рада, когда его отреставрировали. Но сейчас я не могу смотреть, как на моих глазах погибают молодые каштаны и пихты», - рассказала Светлана.
Дело в том, что систему полива установили по кромке тротуара, и потоки воды попросту не доходят до растений. Также в парке к одной из клумб не подвели трубу, поэтому вода сюда вообще не попадает. Неравнодушная жительница пыталась дозвониться на муниципальную горячую линию по вопросам благоустройства, но трубку так никто и не взял.
«Я пыталась дозвониться, но, увы, она такая «горячая», что попросту никто не подошел к телефону», - рассказала собеседница агентства. Волжанка надеется, что проблему в ближайшее время все же решат и спасут умирающие саженцы.
Между тем, буквально на днях в администрации города заявили, что ситуация с поливом зеленых насаждений в Волжском находится на постоянном контроле у коммунальных служб.
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