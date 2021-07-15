Экономика

ВТБ повышает доходность по вкладу «Новое время»

Экономика 15.07.2021 11:14 Новости компаний
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15.07.2021 11:14 Новости компаний


ВТБ увеличивает на 0,8 п.п. базовую ставку по вкладу «Новое время» и запускает акцию «Время – деньги», позволяющую дополнительно увеличить доход по депозиту на 1 п.п. Клиенты, разместившие на вкладе новые средства до 31 августа на срок 6 месяцев, смогут получить доходность до 7,1% годовых с учетом капитализации процентов и подключения опции «Сбережения» к Мультикарте.
Базовая ставка по вкладу повышается до 5,1% годовых (с ежемесячной капитализацией процентов) при открытии в ВТБ Онлайн или в устройствах самообслуживания. Если депозит открывается в отделении банка, базовая ставка составит 4,9%. За счет подключения опции «Сбережения» к Мультикарте можно увеличить доходность продукта на 1 п.п. – до 6,1% или 5,9% годовых соответственно. С учетом акции доход по депозиту возрастает еще на 1 п.п. и достигает 7,1% годовых при открытии в дистанционных каналах и 6,9% - при размещении средств в офисе. 
Условием участия в акции «Время – деньги» является размещение на вкладе новых для банка средств. Акция распространяется на депозиты, открытые с 13 июля по 31 августа и не закрытые досрочно до 30 ноября. Вознаграждение в рамках акции будет перечислено участнику на счет в период с 16 до 30 декабря 2021 года.
«Сейчас на рынке мы наблюдаем рост интереса к срочным депозитам. Люди адаптировались к новым реалиям и постепенно возвращаются к классической модели сберегательного поведения. Этому способствует в том числе и увеличение количества интересных предложений со стороны банков. Со своей стороны, мы улучшаем условия по вкладам и рассчитываем, что «Новое время» будет пользоваться спросом как у новых, так и у действующих клиентов, позволяя им получить хорошую доходность на комфортном сроке размещения», - комментирует Мария Воронина, заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ. 
При открытии вклада «Новое время» в дистанционных каналах – в ВТБ Онлайн или в устройствах самообслуживания – минимальная сумма размещения составляет 1 тыс. рублей, при обслуживании в отделении – 30 тыс. Депозит открывается на срок 181 день, операции по пополнению и частичному снятию средств со вклада не предусмотрены. Выплата процентов по вкладу осуществляется ежемесячно на счет вклада или на мастер-счет в зависимости от выбора клиента.
Информация об условиях акции размещена на сайте банка

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