Global Banking & Finance Awards назвала зампреда ВТБ Вадима Кулика самым инновационным банковским топ-менеджером в России
Экономика 15.07.2021 09:25 Новости компаний
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15.07.2021 09:25 Новости компаний
Заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик стал победителем международной премии Global Banking Finance Awards в номинации «Самый инновационный банковский топ-менеджер в России» (Most Innovative Banking Vice President of the Year Russia). Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе банка.
С момента своего назначения на должность заместителя президента-председателя правления ВТБ в 2019 году Вадим Кулик курирует в ВТБ масштабную технологическую трансформацию.
«Цель технологической трансформации ВТБ - возможность предоставлять клиентам 100% доступность финансовых услуг онлайн. Но помимо этого, мы хотим быстрее всех на рынке реагировать на желания и предпочтения клиентов, реализовывать любые фантазии с молниеносной скоростью. При этом наш стратегический приоритет - безопасность данных и средств клиентов. Все это требует огромных изменений. Сейчас над цифровой трансформацией в ВТБ трудятся около 20 тысяч человек, и, несомненно, победа в международной премии Global Banking Finance Awards - это наша общая победа. Я благодарю экспертов за оказанное нам доверие, а свою команду - за нашу эффективную работу», - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.
В рамках технологической трансформации ВТБ уже в восемь раз ускорил внедрение продуктов и сервисов для клиентов. В ходе трансформации перестроена ИТ-инфраструктура, изменена модель работы ИТ-специалистов, созданы технологические платформы, которые, в том числе, являются основой для развития открытой экосистемы банка.
Справка: Премия Global Banking & Finance Awards была учреждена в 2011 году и отмечает инновации и достижения мирового финансового сообщества. Участники награждаются за значительные результаты в развитии инновационных практик и подходов. Учредителем премии является британская медиаплатформа Global Banking & Finance Review про финансовые технологии, аудитория которой составляет более 3 млн читателей.
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