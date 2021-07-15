Экономика

Global Banking & Finance Awards назвала зампреда ВТБ Вадима Кулика самым инновационным банковским топ-менеджером в России

Экономика 15.07.2021 09:25 Новости компаний
0
15.07.2021 09:25 Новости компаний


Заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик стал победителем международной премии Global Banking Finance Awards в номинации «Самый инновационный банковский топ-менеджер в России» (Most Innovative Banking Vice President of the Year Russia). Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе банка. 
С момента своего назначения на должность заместителя президента-председателя правления ВТБ в 2019 году Вадим Кулик курирует в ВТБ масштабную технологическую трансформацию. 
«Цель технологической трансформации ВТБ -  возможность предоставлять клиентам 100% доступность финансовых услуг онлайн. Но помимо этого, мы хотим быстрее всех на рынке реагировать на желания и предпочтения клиентов, реализовывать любые фантазии с молниеносной скоростью. При этом наш стратегический приоритет -  безопасность данных и средств клиентов. Все это требует огромных изменений. Сейчас над цифровой трансформацией в ВТБ трудятся около 20 тысяч человек, и, несомненно, победа в международной премии Global Banking Finance Awards - это наша общая победа. Я благодарю экспертов за оказанное нам доверие, а свою команду - за нашу эффективную работу», - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.
В рамках технологической трансформации ВТБ уже в восемь раз ускорил внедрение продуктов и сервисов для клиентов. В ходе трансформации перестроена ИТ-инфраструктура, изменена модель работы ИТ-специалистов, созданы технологические платформы, которые, в том числе, являются основой для развития открытой экосистемы банка. 
Справка: Премия Global Banking & Finance Awards была учреждена в 2011 году и отмечает инновации и достижения мирового финансового сообщества. Участники награждаются за значительные результаты в развитии инновационных практик и подходов. Учредителем премии является британская медиаплатформа Global Banking & Finance Review про финансовые технологии, аудитория которой составляет более 3 млн читателей.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
15.07.2021 14:35
Экономика 15.07.2021 14:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2021 13:18
Экономика 15.07.2021 13:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.07.2021 12:46
Экономика 15.07.2021 12:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2021 11:19
Экономика 15.07.2021 11:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2021 11:14
Экономика 15.07.2021 11:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.07.2021 18:45
Экономика 14.07.2021 18:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.07.2021 16:33
Экономика 14.07.2021 16:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.07.2021 16:21
Экономика 14.07.2021 16:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.07.2021 15:39
Экономика 14.07.2021 15:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.07.2021 14:15
Экономика 14.07.2021 14:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.07.2021 13:27
Экономика 14.07.2021 13:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.07.2021 11:30
Экономика 14.07.2021 11:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.07.2021 10:28
Экономика 14.07.2021 10:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.07.2021 09:56
Экономика 14.07.2021 09:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.07.2021 20:25
Экономика 13.07.2021 20:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:06
Организаторов сети борделей задержали в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:51
За торговлю поддельными кроссовками волгоградцу грозит колонияСмотреть фотографии
13:18
На волгоградских заправках замерли цены на бензинСмотреть фотографии
13:17
Жителя Урюпинска оштрафовали на 15 тысяч рублей за отсутствие ПЦР-тестаСмотреть фотографии
11:59
Олег Савченко официально стал кандидатом в Госдуму от Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:58
Волгоградский пристав ради годовых показателей пошел на подлогСмотреть фотографии
11:45
«Тепличный удар»: под Волгоградом сносят полиэтиленовый городСмотреть фотографии
10:52
Восемь кафе в Волгограде начнут пропускать посетителей по QR-кодамСмотреть фотографии
10:27
Молодого мужчину с тату на ноге разыскивают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:05
Президентские выплаты на волгоградских детей-школьников начнутся с 16 августаСмотреть фотографии
09:39
Бомбардировщики выполнили сложную операцию над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
09:28
Ресторан «Корона» в Волгограде поплатился за «корону»Смотреть фотографии
08:52
Больше течь не будет: в Волгограде УК «Новый дом» избавила жильцов от многолетнего потопаСмотреть фотографии
19:56
Многодетных родителей под Волгоградом огорошила земельная статистика чиновниковСмотреть фотографии
18:45
Цена на морковь в Волгоградской области продолжила взлётСмотреть фотографии
18:06
Прокуратура требует 7 лет колонии для лодочника по делу о крушении катамарана в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:45
Дроны посчитают сельхозугодья и скот в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:23
Водитель большегруза с песком пострадал после столкновения с КАМАЗом в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:07
Волгоградца осудили на 10 лет за многомиллионную аферу с продажей арестованных иномарокСмотреть фотографии
16:09
Волгоградские ЛДПРовцы выдвинули в Госдуму заводчанина и каратистаСмотреть фотографии
15:39
Старт приема заказов на ŠKODA OCTAVIA с двигателем 1.6 MPI c МКПП в Волга-Раст-ОктаваСмотреть фотографии
15:26
Внезапное ДТП на встречке в Волгоградской области «поймал» видеорегистраторСмотреть фотографииCмотреть видео
14:34
В офисе волгоградской УК прошли обыски по уголовному делу о хищении 1,7 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:42
Интернет-продажу сертификатов о вакцинации пресекли в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:02
Шестилетний ребенок разгуливал по Волгограду с кучей денег (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:00
Расстрелянная мужем жительница Волгоградской области умерла в Новоаннинской ЦРБСмотреть фотографии
12:39
Такого еще не было: 12 человек умерли за сутки от COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:24
Рассмотрение уголовного дела волгоградского генерала Музраева откладываетсяСмотреть фотографии
11:47
Заколдованное место: очередное ДТП произошло возле администрации Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:41
Лидер волгоградских справедливороссов собрался в Госдуму в компании депутата-бизнесменаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 