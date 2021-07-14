Здравоохранение

Такого еще не было: 12 человек умерли за сутки от COVID-19 в Волгоградской области

Здравоохранение 14.07.2021 12:39
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14.07.2021 12:39


Смерть 12 человек от коронавирусной инфекции подтверждена в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", такое число погибших от COVID-19 за одни сутки в регионе регистрируется впервые. Ранее в облздраве не исключали, что смертность может увеличиться, так как ситуация сейчас хуже, чем была в 2019 и 2020 годах. Всего от коронавируса за все время пандемии скончались 1623 человека.
За сутки вирус был диагностирован у 272 жителей, выздоровели 117 человек.

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