Здравоохранение 14.07.2021 12:39
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14.07.2021 12:39
Смерть 12 человек от коронавирусной инфекции подтверждена в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", такое число погибших от COVID-19 за одни сутки в регионе регистрируется впервые. Ранее в облздраве не исключали, что смертность может увеличиться, так как ситуация сейчас хуже, чем была в 2019 и 2020 годах. Всего от коронавируса за все время пандемии скончались 1623 человека.
За сутки вирус был диагностирован у 272 жителей, выздоровели 117 человек.
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