В Урюпинске угробившему 16-летнюю девочку водителю дали 4 года колонии





Сегодня, 5 февраля, городской суд Урюпинска Волгоградской области огласил приговор 21-летнему местному жителю, сбившему насмерть 16-летнюю девушку. Как сообщили V102.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, суд приговорил виновника трагедии к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении, а также запретил в течении 2 лет управлять транспортными средствами.

Как ранее сообщалось информагентством, смертельное ДТП произошло поздним вечером напротив дома №43 на улице Красноармейской. Мужчина сбил 16-летнюю пешехода, когда та перебегала проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм подросток скончалась на месте.

В ходе суда было подтверждено, что водитель имел возможность предотвратить трагедию – несмотря на ограничение скоростного режима в 60 км/ч, скорость автомобиля составила 98 км/ч. Свою вину фигурант уголовного дела полностью признал.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области