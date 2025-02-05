Расследования

В Урюпинске угробившему 16-летнюю девочку водителю дали 4 года колонии

Расследования 05.02.2025 13:39
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05.02.2025 13:39


Сегодня, 5 февраля, городской суд Урюпинска Волгоградской области огласил приговор 21-летнему местному жителю, сбившему насмерть 16-летнюю девушку. Как сообщили V102.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, суд приговорил виновника трагедии к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении, а также запретил в течении 2 лет управлять  транспортными средствами. 

Как ранее сообщалось информагентством, смертельное ДТП произошло поздним вечером напротив дома №43 на улице Красноармейской. Мужчина сбил 16-летнюю пешехода, когда та перебегала проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм подросток скончалась на месте. 

В ходе суда было подтверждено, что водитель имел возможность предотвратить трагедию – несмотря на ограничение скоростного режима в 60 км/ч, скорость автомобиля составила 98 км/ч. Свою вину фигурант уголовного дела полностью признал. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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