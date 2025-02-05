Три легковых автомобиля столкнулись на трассе в Камышинском районе Волгоградской области, в результате погиб водитель одной из машин. Как сообщили V102.RU в ГУ МВЛ России по региону, ДТП произошло примерно в 18:20 на 473 км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград».





- Водитель, управляя транспортным средством «ВАЗ-2105» выехал на полосу дорогу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с Mazda и «Лада Гранта». В результате ДТП водитель погиб на месте, - сообщил начальник Госавтоинспекции МО МВД России «Камышинский» Александр Остапенко.

Известно, что водитель «пятерки» скончался до прибытия врачей скорой медицинской помощи.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области