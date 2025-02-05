Общество

В ЦБ рассказали о новой мошеннической схеме с использованием виртуальных карт

Общество 05.02.2025 10:44
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05.02.2025 10:44


Мошенники придумали новую схему по обману россиян с использованием виртуальных образов карт своих жертв. Об этом рассказали 5 января в Банке России.

В регуляторе сообщили, что злоумышленники звонят человеку по телефону или в мессенджер, после чего начинают утверждать, что с его счета пытаются похитить деньги. Чтобы обезопасить средства, жертву убеждают срочно установить на смартфон приложение якобы Банка России. При этом названия этих приложений бывают разными. 

Во время установки приложения аферисты запрещают пользоваться устройством. После запуска приложения жертв просят подложить банковскую карту к телефону и ввести код подтверждения от банка под предлогом «авторизации в приложении ЦБ».

В этот момент вредоносное приложение создает виртуальный образ карты. С помощью такого образа злоумышленники могут снять денежные средства с счета владельцев. 

В Центробанке предупредили, что скачивать неизвестные приложения на свой смартфон по просьбе незнакомцев нельзя, если вы не хотите лишиться своих сбережений. Также незнакомцам не стоит сообщать личные данные от банковских приложений и карт.

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