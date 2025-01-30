Здравоохранение

Волгоградские больницы оснастили новым медоборудованием

Здравоохранение 30.01.2025 13:49
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30.01.2025 13:49


В Волгоградской области семь медицинских учреждений пополнились новым медоборудованием, позволяющим оказывать эффективную помощь пострадавшим в ДТП. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу региона, всего в 2024 году в больницы города и области поступили 52 единицы спецоборудования. 

В медучреждения закупили дефибрилляторы, инфузионные насосы, УЗИ-аппараты, аппараты ингаляционной анестезии, операционные светильники, кровати и другое оборудование. 

Медтехника поступила в больницы №25, 15, 4, а также в ЦРБ Дубовского района, клиники Камышина, Михайловки и Урюпинска.

С 2024 года благодаря нацпроектам общий объем инвестиций в сферу здравоохранения региона составил около 69,3 млрд рублей.

Фото: архив V102.RU

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