Расследования

Второе заседание по делу главы района Ивана Геля пройдет 12 февраля

Расследования 05.02.2025 19:26
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05.02.2025 19:26


Иловлинский районный суд Волгоградской области продолжит рассмотрение материалов уголовного дела в отношении руководителя администрации района Ивана Геля 12 февраля. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные суда. Накануне прошло первое заседание в рамках резонансного процесса. 

Напомним, что Иван Гель обвиняется по ст. 286 ч.3 п.в УК РФ – превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжким последствий. По версии следствия, в августе 2022 года руководитель администрации Иловлинского района отправил на место природного пожара четверых подчиненных, не обеспечив их средствами защиты и пожаротушения. В результате трагических последствий один сотрудник администрации района погиб, еще трое получили ожоги.

В ходе первого заседания судья Андрей Кузнецов определили порядок рассмотрения материалов дела. Иван Гель, в свою очередь, выслушал обвинительное заключение по уголовному делу – гособвинение поддерживает в суде представитель районный прокуратуры. Глава администрации Иловлинского района, как сообщало ИА «Высота 102» совей вины в инкриминируемом преступлении не признал. 

Третье заседание, по предварительным данным, состоится 20 февраля. В качестве потерпевших по делу проходят пять человек: трое родных погибшего Александра Переярина и двое пострадавших при пожаре сотрудников администрации. 

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