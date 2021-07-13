Волгоградский облздрав не исключил рост смертности от COVID-19

Общество 13.07.2021 16:13
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13.07.2021 16:13
Коронавирус оказывает влияние на рост показателей смертности в Волгоградской области, в том числе на число летальных случаев от болезней системы кровообращения. Как сообщил ИА «Высота 102» на брифинге заместитель председателя областного комитета здравоохранения Николай Алимов, ситуация сейчас в регионе хуже, чем была в 2019-ом и 2020 году.
«Мы видим связь перенесенной коронавирусной инфекции с дальнейшим ухудшением смертности от болезней системы кровообращения. Несмотря на проведение постковидных профилактических мер, острые сосудистые катастрофы наступают через определенный период после перенесенной инфекции», - сообщил Алимов. По его словам, лучше вакцинироваться или вообще не болеть, чем дожидаться таких катастроф.
Отметим, что если в середине июня в Волгоградской области от коронавируса в среднем умирало по 5 человек в сутки, то в начале июля эта печальная статистика выросла до 6-7 человек. За минувшие сутки в Волгоградской области от COVID-19 скончались 10 жителей региона. Всего за все время пандемии в Волгоградской области жертвами коронавируса стали 1611 человек.
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