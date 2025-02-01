У 13 из 100 волгоградцев заподозрили онкологию

Здравоохранение 01.02.2025 19:22
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01.02.2025 19:22
В Волгоградской области подвели итоги Дня открытых дверей, который 1 февраля прошел в областном онкодиспансере и его филиалах в областном центре, Волжском и Урюпинске. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете здравоохранения, мероприятие было направлено на раннее выявление новообразований и приурочено к Всемирному дню борьбы против рака.
По информации облздрава, в День открытых дверей врачи онкодиспансера и его филиалов осмотрели более ста человек, провели 40 УЗИ, ренгтенологические, маммографические, а также другие процедуры. По итогам приемов 13 человек направлены на дополнительное обследование.
Ранее, напомним, сообщалось, что волгоградские онкологи проверят здоровье жителей в рамках Дня открытых дверей. Прием осуществлялся по предварительной записи.Справка. В лечебно-консультативном диагностическом центре областного онкодиспансера только в 2024 году провели более 143 тыс. приемов пациентов, выполнено более 45 тыс. различных эхографических исследований, порядка 45 тыс. пункций и биопсий, а по эндоскопическому направлению - около 13 тыс. диагностических исследований. Выполнено более 5 тыс. операций, в том числе более 1,5 тыс. сосудистых вмешательств на новом ангиографе.
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