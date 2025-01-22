Здравоохранение

Облздрав готовится продлить жизнь волгоградцев до 78 лет к 2030 году

Здравоохранение 22.01.2025 12:06
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22.01.2025 12:06


Средняя продолжительность жизни жителей Волгоградской области к 2030 году должна увеличиться до 78 лет, передает V102.RU. Такой показатель, как сообщили в облдуме, планируют увеличить по всей стране в рамках стратегических целей, поставленных президентом России.

Согласно данным облздрава, в 2023 году средняя продолжительность жизни в Волгоградской области составила 73 года - это на два года больше, чем было в 2014 году.

Чтобы жители региона жили дольше, с 2025 года реализуется нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», в который включены 10 федеральных проектов.

- В планах – строительство и капитальный ремонт 90 объектов первичного звена здравоохранения Волгоградской области. Создание пятого в регионе регионального сосудистого центра на базе Михайловской ЦРБ. Открытие в Волгограде первого в стране межтерриториального ПЭТ/КТ центра с собственным производством радиофармпрепаратов для лечения онкозаболеваний и трех межрайонных эндокринологических центров в Волжском, Камышине и Михайловке, - рассказали в облдуме.

Профильный комитет администрации региона, как отмечается, активно работает в этом направлении. В Волгоградской области формируется современная трехэтапная система реабилитации, ориентированная на помощь участникам СВО, ветеранам боевых действий и членам их семей, а также другим жителям области, нуждающимся в этом виде помощи. На базе отделений медицинской профилактики запланировано создание десяти дополнительных центров здоровья.

Всего в 2024 году на реализацию региональных проектов в сфере здравоохранения было направлено порядка 9,5 миллиарда рублей. В общей сложности за 10 лет на модернизацию системы оказания медпомощи в Волгоградской области было направлено порядка 70 миллиардов рублей.

Фото из архива V102.RU

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