У 60 тысяч жителей Волгоградской области диагностировали ранний рак

108,8 тыс. человек обратились в региональные центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Волгоградской области в 2024 году. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, более 65% новообразований выявлено на ранних стадиях.

Наибольшее количество посещений зафиксировано в ЦАОПе волгоградской поликлиники №2 (14 645 человек), клинической больницы скорой медицинской помощи №15 (13 275 пациентов), Михайловской ЦРБ (12 058) и областной клинической больницы №1 (10 954). Всего начиная с 2019 года через систему онкослужбы региона прошло более 408 тыс. человек.

На сегодняшний день в Волгоградской области функционируют 14 ЦАОПов. Эти учреждения расположены во всех районах Волгограда, а также в городах Волжский, Камышин, Урюпинск, Михайловка, Калач-на-Дону и Палласовка. Все диагностические площадки оснащены современным медицинским оборудованием, подчеркнули в комитете здравоохранения.

Фото: V102.RU