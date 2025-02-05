



5 февраля власти Волгограда объявили о поиске подрядной организации, которой предстоит реализовать 4-й этап благоустройства территории у музея-заповедника «Старая Сарепта». Как сообщает ИА «Высота 102», здесь планируется привести в порядок прибрежный участок у Волго-Донского канала от ул. Андижанской до Сарептского путепровода.

Специалисты запланировали высадить в парковой зоне 300 деревьев и кустарников, в числе которых такие растения, как дуб черешчатый, клен остролистный, каштан конский, рябина, липа, ель, форзиция, спирея.

Для ухода за насаждениями подрядчику необходимо смонтировать поливочный водопровод. Также обновление затронет тротуары и сеть уличного освещения.

Здесь же будет установлены арт-объекты «Скамья для влюбленных под зонтиком» и «Фигура художника с мольбертом».

На всём протяжении новых пешеходных дорожек будут установлены скамейки и урны.

- Благоустройство пространства у музея-заповедника «Старая Сарепта» выполняется поэтапно ввиду большой площади объекта — около 40 тыс. кв. м. В 2022 году была обновлена парковка между музеем и клинической больницей № 15. В 2023 году реконструирована территория площади Свободы. В 2024 году была благоустроена территория площадью почти 6 тыс. кв. м между ранее обновленными площадью Свободы и участком около клинической больницы № 15, - рассказали журналистам в администрации Волгограда.

На производство финальных работ из бюджета выделено 80,6 млн рублей. Исполнитель контракта будет отобран по итогу открытого аукциона в середине февраля. Четвёртый этап реконструкции должен начаться 10 марта. Сдача объектов должна произойти к 21 сентября 2025 года. Ранее муниципалитет объявил о поиске организации, которой предстоит благоустроить сквер Руднева в Кировском районе.

Фото из архива ИА «Высота 102»