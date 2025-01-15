Главным врачом Палласовской ЦРБ стала педиатр

Здравоохранение 15.01.2025 15:49
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15.01.2025 15:49
Руководить медучреждением будет Евгения Монастырская. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, кандидатуру Евгении Алексеевны предложили в экспертном совете по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения.
Евгения Монастырская в 2013 году получила диплом Волгоградского медицинского университета, окончила ординатуру по специальности «Педиатрия» в ВолгГМУ в 2014 году, прошла профессиональную переподготовку по организации здравоохранения и общественного здоровья в 2019. Руководитель медучреждения имеет действующие сертификаты специалиста «Педиатрия», «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
С 2017 года Евгения Алексеевна работала врачом-педиатром участковым поликлиники Старополтавской ЦРБ, с 2022 по 2024 годы являлась заместителе главного врача по медицинской части Палласовской ЦРБ. А с октября 2024 года до настоящего времени исполняла обязанности главного врача Палласовской ЦРБ.
Перед новым руководителем учреждения поставлена задача по повышению качества оказываемой первичной медико санитарной помощи и в стационаре медучреждения, отметили в облкомздраве.
Фото облздрав 34 t.me
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