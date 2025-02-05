В Волгоград передали шлем иностранного наемника ВСУ за полмиллиона рублей

Комната боевой славы Управления Росгвардии по Волгоградской области пополнилась новым экспонатом - трофейным шлемом наемника ВСУ. Как сообщили V102.RU в управлении, иностранный наемник был ликвидирован при попытке проникнуть на территорию Брянской области.

- Комната боевой славы была организована с апреля 2022 года. Постепенно-постепенно она наполнялась. В настоящий момент у нас уже приличная экспозиция, - отметил замначальника Управления Росгвардии по Волгоградской области полковник Леонид Фомин.





Баллистический шлем американского производства отличается характерной формой защитной оболочки. За счёт уменьшения площади боковых проекций стало возможным усилить защиту затылочной кости и обеспечить большую устойчивость шлема. Однако, как сообщается, именно открытость боковой части головы и стала для вражеского военнослужащего «ахиллесовой пятой».

Ориентировочная стоимость такого шлема, по сообщению военкоров, - около полмиллиона рублей.

Фото: Управление Росгвардии по Волгоградской области