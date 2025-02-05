Общество

В Волгоград передали шлем иностранного наемника ВСУ за полмиллиона рублей

Общество 05.02.2025 14:34
0
05.02.2025 14:34


Комната боевой славы Управления Росгвардии по Волгоградской области пополнилась новым экспонатом - трофейным шлемом наемника ВСУ. Как сообщили V102.RU в управлении, иностранный наемник был ликвидирован при попытке проникнуть на территорию Брянской области.

- Комната боевой славы была организована с апреля 2022 года. Постепенно-постепенно она наполнялась. В настоящий момент у нас уже приличная экспозиция, - отметил замначальника Управления Росгвардии по Волгоградской области полковник Леонид Фомин.


Баллистический шлем американского производства отличается характерной формой защитной оболочки. За счёт уменьшения площади боковых проекций стало возможным усилить защиту затылочной кости и обеспечить большую устойчивость шлема. Однако, как сообщается, именно открытость боковой части головы и стала для вражеского военнослужащего «ахиллесовой пятой». 

Ориентировочная стоимость такого шлема, по сообщению военкоров, - около полмиллиона рублей.

Фото: Управление Росгвардии по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
05.02.2025 17:52
Общество 05.02.2025 17:52
Комментарии

0
Далее
Общество
05.02.2025 17:05
Общество 05.02.2025 17:05
Комментарии

0
Далее
Общество
05.02.2025 16:48
Общество 05.02.2025 16:48
Комментарии

0
Далее
Общество
05.02.2025 16:38
Общество 05.02.2025 16:38
Комментарии

0
Далее
Общество
05.02.2025 16:18
Общество 05.02.2025 16:18
Комментарии

0
Далее
Общество
05.02.2025 16:13
Общество 05.02.2025 16:13
Комментарии

0
Далее
Общество
05.02.2025 15:31
Общество 05.02.2025 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
05.02.2025 15:07
Общество 05.02.2025 15:07
Комментарии

0
Далее
Общество
05.02.2025 14:28
Общество 05.02.2025 14:28
Комментарии

0
Далее
Общество
05.02.2025 13:25
Общество 05.02.2025 13:25
Комментарии

0
Далее
Общество
05.02.2025 12:14
Общество 05.02.2025 12:14
Комментарии

0
Далее
Общество
05.02.2025 11:45
Общество 05.02.2025 11:45
Комментарии

0
Далее
Общество
05.02.2025 10:44
Общество 05.02.2025 10:44
Комментарии

0
Далее
Общество
05.02.2025 10:03
Общество 05.02.2025 10:03
Комментарии

0
Далее
Общество
05.02.2025 09:35
Общество 05.02.2025 09:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:52
Двое предприимчивых волгоградцев за сутки лишились 4 млн рублейСмотреть фотографии
17:05
В Волгограде завершат благоустройство у «Старой Сарепты» за 80,6 млн рублейСмотреть фотографии
16:51
В Волгограде гособвинение запросило для мучителей ребенка 16 лет колонии на двоихСмотреть фотографии
16:48
«Искали 11 месяцев»: под Волгоградом похоронят погибшего на СВО многодетного штурмовикаСмотреть фотографии
16:38
Волгоградцев будут штрафовать за фото и видео с мест налета БПЛАСмотреть фотографии
16:18
Волгоградца осудили за дискредитацию Вооруженных Сил РФ в «ВКонтакте»Смотреть фотографии
16:13
В Волгоград из Москвы привезут колесо обозрения высотой с 19-этажкуСмотреть фотографии
15:39
3,3 млн га земель займут сельхозкультуры в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:31
Хозяйка турбазы выплатит миллион после ЧП с полицейским на Орловском пруду под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:20
В Волжском осужден бородач, участвовавший в резонансном избиении бойца СВОСмотреть фотографии
15:07
В Волгограде отложено введение платной парковки у ТРК «Европа Сити Молл»Смотреть фотографии
14:36
Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя молодежи до 21 годаСмотреть фотографии
14:34
В Волгоград передали шлем иностранного наемника ВСУ за полмиллиона рублейСмотреть фотографии
14:28
Динамовцы стали добровольцами по расчистке пляжей Анапы от мазутаСмотреть фотографии
13:39
В Урюпинске угробившему 16-летнюю девочку водителю дали 4 года колонииСмотреть фотографии
13:25
В Камышине простились с погибшим на СВО командиром Константином ВасильевымСмотреть фотографии
12:44
В Волгоградской области ужесточают цензуру после массированной атаки БПЛАСмотреть фотографии
12:21
В России с 5 февраля вступил в силу режим высылки нелегаловСмотреть фотографии
12:14
Бюджет сдюжит? В Волгограде суд третий раз оштрафовал мэрию за свалки в Кировском районеСмотреть фотографии
11:45
В ЦПКиО Волгограда одновременно зажгут 2 тысячи бенгальских огнейСмотреть фотографии
11:42
Волгоградский облсуд оставил криминальную миллионершу в колонииСмотреть фотографии
11:36
Билайн: продажи умных колонок в 2024 году взлетели в 2 разаСмотреть фотографии
11:17
Труп жителя Калача-на-Дону нашли на пепелище в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:01
На юге Волгограда оторвавшийся прицеп КАМАЗа снес иномарку и покалечил людейСмотреть фотографии
10:44
В ЦБ рассказали о новой мошеннической схеме с использованием виртуальных картСмотреть фотографии
10:43
Под Волгоградом в массовом ДТП погиб выехавший на встречку водитель «пятерки»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:03
На юге Волгограда выставили на продажу ТЦ «Либерте» за 88 млн рублейСмотреть фотографии
09:39
В Волжском водитель Datsun сбил пенсионерку на пешеходном переходеСмотреть фотографии
09:35
ЦГМС: в Волгоградской области похолодает до -14 градусовСмотреть фотографии
09:18
«Динамо-Синара» выбыло из борьбы за Кубок РоссииСмотреть фотографии
 