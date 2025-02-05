Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя молодежи до 21 года





Глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил запретить в России продажу любых алкогольных напитков молодежи до 21 года, передает V102.RU.

— Для предупреждения алкоголизации молодёжи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста — заявил Бастрыкин на коллегии ведомства по итогам работы в 2024 году.

Также он предложил снизить возрастной порог с 16 до 14 лет для привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. Данная инициатива была предложена в связи с выросшим на 11% количеством тяжких и особо тяжких преступлений несовершеннолетними.