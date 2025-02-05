Волгоградские строители к 9 Мая восстановят пострадавший при обстреле ДК в ЛНР





Волгоградские строители на территории Станично-Луганского района Луганской Народной Республики продолжают капремонт в дворце культуры, который пострадал при обстреле в 2014 году. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный комитет строительства, закончить ремонтные работы планируется ко Дню Победы.

Подрядчик уже выполнил штукатурные работы, а также завершил укрепление кровли и монтаж окон. В здании полностью заменены радиаторы, а также системы тепло- и водоснабжения.

Уже сейчас специалисты приступили к чистовой отделке помещений. Полным ходом идет реконструкция зрительного зала на 500 мест. Продолжаются работы и по утеплению и оформлению фасада. На объекте трудятся более 30 рабочих.

В обновленном здании дворца культуры после реставрации появится больше зон для творчества, залы хореографии, театральных и вокальных студий.

Напомним, Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом еще в июне 2022 года. За это время было отремонтировано 174 объекта социальной сферы. В этом году запланирован ремонт на 14 объектах, в числе которых отделение больницы, административное здание, дороги, коммунальная сфера, а также благоустройство.

Фото: комитет строительств Волгоградской области