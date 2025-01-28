В рамках проекта «Здоровое будущее» Волгоградский областной клинический онкологический диспансер проведет «Всемирный день борьбы против рака». Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, акция пройдет 1 февраля с 9-00 до 14-00 ч. В этот день жителей региона проверят онкологи ГБУЗ «ВОКОД» в Волгограде и его филиалах в Волжском и Урюпинске.
В ГБУЗ «ВОКОД» в Волгограде бесплатный приём включает:
- осмотр специалистом:
- онколог общей хирургии (кроме молочной железы)
- торакальный онколог
- онкоуролог
- онколог органов головы и шеи
- флюорография (по показаниям)
- узи (по показаниям)
- соскоб (по показаниям)
В филиале ВОКОД в Волжском перечень бесплатных услуг короче. В него входят:
- онколог общей хирургии (кроме молочной железы)
- торакальный онколог
- онкоуролог
- рентгенография (по показаниям)
- узи (по показаниям)
В Урюпинском филиале жителей проверит онколог общей хирургии. Также в рамках бесплатного приема по показаниям могут сделать рентгенографию и УЗИ.
В облкомздраве подчеркивают, что количество мест для бесплатного обследования ограничено. В связи с этим запись ведется до тех пор, пока есть свободные места.
Записаться на приём, а также получить дополнительную информацию можно с 12:00 28 января (до 31 января включительно при наличии свободного времени) по телефонам:
- В Волгограде 8 (8442) 609-608 (с 8:00 до 20:00).
- В Волжском 8-929-781-05-06 (с 11:00 до 14:00).
- В Урюпинске 8 (84442) 4-41-50 (с 11:00 до 13:00).
Документы, необходимые для приема по акции: паспорт, СНИЛС и полис ОМС, зарегистрированный на территории Волгоградской области.