Здравоохранение

Бесплатный прием онкологов организуют в трех городах Волгоградской области

Здравоохранение 28.01.2025 14:56
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28.01.2025 14:56


В рамках проекта «Здоровое будущее» Волгоградский областной клинический онкологический диспансер проведет «Всемирный день борьбы против рака». Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, акция пройдет 1 февраля с 9-00 до 14-00 ч. В этот день  жителей региона проверят онкологи ГБУЗ «ВОКОД» в Волгограде и его филиалах в  Волжском и Урюпинске. 

В ГБУЗ «ВОКОД» в Волгограде бесплатный приём включает:

  • осмотр специалистом:
  • онколог общей хирургии (кроме молочной железы) 
  • торакальный онколог
  • онкоуролог
  • онколог органов головы и шеи 
  • флюорография (по показаниям) 
  • узи (по показаниям) 
  • соскоб (по показаниям)

В филиале ВОКОД в Волжском перечень бесплатных услуг короче. В него входят:

  • онколог общей хирургии (кроме молочной железы) 
  • торакальный онколог
  • онкоуролог
  •  рентгенография (по показаниям)
  •  узи (по показаниям)

В Урюпинском филиале жителей проверит онколог общей хирургии. Также в рамках бесплатного приема по показаниям могут сделать рентгенографию и УЗИ. 

В облкомздраве подчеркивают, что количество мест для бесплатного обследования ограничено. В связи с этим запись ведется до тех пор, пока есть свободные места. 

Записаться на приём, а также получить дополнительную информацию можно с 12:00 28 января (до 31 января включительно при наличии свободного времени) по телефонам:

  • В Волгограде 8 (8442) 609-608 (с 8:00 до 20:00).
  • В Волжском 8-929-781-05-06 (с 11:00 до 14:00).
  • В Урюпинске 8 (84442) 4-41-50 (с 11:00 до 13:00).

Документы, необходимые для приема по акции: паспорт, СНИЛС и полис ОМС, зарегистрированный на территории Волгоградской области.


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