Расследования

Волгоградский облсуд оставил криминальную миллионершу в колонии

Расследования 05.02.2025 11:42
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05.02.2025 11:42


Основательнице кредитной пирамиды Кристине Гвоздевой не удалось оспорить решение Волжского горсуда, по которому она должна провести 6 лет в колонии общего режима. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Чередининав, в ноябре прошлого года 34-летняя волжанка была признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере.
Гвоздева и ее знакомый привлекали денежные средства граждан, обещая выплату высоких процентов по вкладам. При этом фактически вкладчики должны были оформить на себя кредиты в КПК «Развитие», передать денежные средства осужденной, которая сразу отдавала им 10% от суммы под видом процентов. Некоторое время выплата процентов осуществлялась за счет средств новых клиентов, а впоследствии прекращалась. Таким способом в период с февраля 2020 года декабрь 2023 года у 33 граждан было похищено свыше 27 млн рублей.
Молодая женщина в буквальном смысле слова купалась в деньгах и не стеснялась демонстрировать роскошный образ жизни в соцсетях. Однако, как выяснилось, провести 6 лет в заточении не входило в ее планы.  И она оспорила приговор первой инстанции. 
Однако областной суд оставил решение Волжского горсуда без изменения – приговор вступил в законную силу. 

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