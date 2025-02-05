В Волжском осужден бородач, участвовавший в резонансном избиении бойца СВО





5 февраля в Волжском оглашён приговор 24-летнему бородачу, участвовавшему в резонансном конфликте с бойцом СВО. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина вместе со своим знакомым сначала оскорблял, а затем и спровоцировал драку с проходящим по улице бойцом СВО и его товарищем.

- Ночью 22 сентября 2024 года фигурант уголовного дела и его 29-летний знакомый, находясь во дворе многоквартирных домов на ул. Скрипки г. Волжского, выражались грубой нецензурной бранью, нарушая общественный порядок. Увидев двух следовавших неподалеку мужчин, подсудимый и его сообщник начали избивать их под надуманным предлогом того, что якобы один из потерпевших прошел близко с супругой подсудимого и задел ее, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Вину в содеянном мужчина так и не признал. Решением Волжского городского суда он был приговорён за хулиганство к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Приговор может быть обжалован.

Напомним, второй фигурант уголовного дела в ноябре 2024 года скончался в СИЗО. По информации собственных источников издания, причиной смерти могла стать закупорка лёгочной артерии.

Отметим, ранее на этапе расследования на резонансное происшествие обращал внимание председатель СК России Александр Бастрыкин. Руководитель распорядился поставить производство на контроль в центральном аппарате.

Фото: Жесть Волжского / t.me