Динамовцы стали добровольцами по расчистке пляжей Анапы от мазута





Волгоградские динамовцы стали добровольцами по расчистке пляжей от мазута. Как сообщает V102.RU, спортсмены и тренеры Николаевского отделения «Динамо» посетили Анапу в рамках первенства ЮФО по боксу, а также приняли участие в добром деле.

Пользуясь случаем, динамовцы не упустили возможность помочь волонтерам, расчищающих от загрязнений береговую линию Черного моря. Волгоградцы смогли поучаствовать в отлове диких птиц, ставших жертвами разлива мазута, а также приняли участие в окончательной уборке пляже в районе «Пионерского проспекта».

Как отметили спортсмены, береговая линия практически полностью очищена от мазута благодаря совместной работе местных жителей и волонтеров.

Фото: «Динамо»