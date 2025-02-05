На юге Волгограда оторвавшийся прицеп КАМАЗа снес иномарку и покалечил людей

В Красноармейском районе Волгограда произошло крупное ДТП с пострадавшими из-за оторвавшего прицепа грузовика. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла ночью напротив дома № 25 по ул. Центральной.

- В результате отрыва крепления прицепа автомашины КАМАЗ произошло его опрокидывание и столкновение с автомашиной Mitsubishi Lancer, - сообщили в Главке.

В ДТП пострадали водитель иномарки и два его пассажира, в числе которых месячный ребенок. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области