Телеком

Билайн: продажи умных колонок в 2024 году взлетели в 2 раза

Телеком 05.02.2025 11:36 Реклама
0
05.02.2025 11:36 Реклама


Билайн по итогам 2024 года увеличил продажи умных колонок в 2 раза. Данные ритейл-сети компании оценивались по отношению к 2023 году.
Среди лидеров оказался Яндекс. Самыми популярными моделями стали Станция Лайт (фиолетовая), Станция Мини Плюс с часами — черная и синяя, а также Станция Лайт 2 с часами — розовая, синяя и фиолетовая. Умные колонки двух других крупных брендов (Сбер и VK) по итогам прошлого года (по сравнению с 2023 г.) оказались менее популярны у клиентов. Продажи моделей SberBoom упали на треть, а VK Капсул — более чем на 25%.
Наиболее востребованными в 2024 году оказались умные колонки двух ценовых сегментов: до 5000 рублей, а также от 5000 до 10 000 рублей. Пик продаж таких устройств пришелся на декабрь.
Кирилл Ивашев, директор по коммерции розничного бизнеса билайна:
 — Двукратный рост продаж в этой категории — это результат не только стабильного интереса клиентов к умным колонкам, но и наших целенаправленных усилий по развитию этого направления. Мы активно работали над тем, чтобы сделать лучшие технологии доступными для наших клиентов, обеспечивая удобство выбора и высокий уровень сервиса. Очевидным лидером остается Яндекс с его экосистемой, которая задает стандарты интеграции и комфорта. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы наши клиенты могли найти решения, которые соответствуют их запросам, в бюджетном и среднем ценовых сегментах.
Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru.
г. Москва, ОГРН 1027700166636

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
04.02.2025 15:43 Реклама
Телеком 04.02.2025 15:43 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.02.2025 14:20 Реклама
Телеком 04.02.2025 14:20 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.02.2025 10:20 Реклама
Телеком 04.02.2025 10:20 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.02.2025 12:10 Реклама
Телеком 03.02.2025 12:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.01.2025 10:46 Реклама
Телеком 31.01.2025 10:46 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.01.2025 16:35 Реклама
Телеком 30.01.2025 16:35 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.01.2025 15:04
Телеком 30.01.2025 15:04
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.01.2025 12:52 Реклама
Телеком 30.01.2025 12:52 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.01.2025 10:13 Реклама
Телеком 30.01.2025 10:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.01.2025 13:25 Реклама
Телеком 28.01.2025 13:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.01.2025 12:11 Реклама
Телеком 28.01.2025 12:11 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.01.2025 12:06 Реклама
Телеком 24.01.2025 12:06 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.01.2025 16:21 Реклама
Телеком 22.01.2025 16:21 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.01.2025 13:28 Реклама
Телеком 22.01.2025 13:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.01.2025 11:17 Реклама
Телеком 22.01.2025 11:17 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:34
В Волгоград передали шлем иностранного наемника ВСУ за полмиллиона рублейСмотреть фотографии
14:28
Динамовцы стали добровольцами по расчистке пляжей Анапы от мазутаСмотреть фотографии
13:39
В Урюпинске угробившему 16-летнюю девочку водителю дали 4 года колонииСмотреть фотографии
13:25
В Камышине простились с погибшим на СВО командиром Константином ВасильевымСмотреть фотографии
12:44
В Волгоградской области ужесточают цензуру после массированной атаки БПЛАСмотреть фотографии
12:21
В России с 5 февраля вступил в силу режим высылки нелегаловСмотреть фотографии
12:14
Бюджет сдюжит? В Волгограде суд третий раз оштрафовал мэрию за свалки в Кировском районеСмотреть фотографии
11:45
В ЦПКиО Волгограда одновременно зажгут 2 тысячи бенгальских огнейСмотреть фотографии
11:42
Волгоградский облсуд оставил криминальную миллионершу в колонииСмотреть фотографии
11:36
Билайн: продажи умных колонок в 2024 году взлетели в 2 разаСмотреть фотографии
11:17
Труп жителя Калача-на-Дону нашли на пепелище в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:01
На юге Волгограда оторвавшийся прицеп КАМАЗа снес иномарку и покалечил людейСмотреть фотографии
10:44
В ЦБ рассказали о новой мошеннической схеме с использованием виртуальных картСмотреть фотографии
10:43
Под Волгоградом в массовом ДТП погиб выехавший на встречку водитель «пятерки»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:03
На юге Волгограда выставили на продажу ТЦ «Либерте» за 88 млн рублейСмотреть фотографии
09:39
В Волжском водитель Datsun сбил пенсионерку на пешеходном переходеСмотреть фотографии
09:35
ЦГМС: в Волгоградской области похолодает до -14 градусовСмотреть фотографии
09:18
«Динамо-Синара» выбыло из борьбы за Кубок РоссииСмотреть фотографии
09:13
В аэропорту Волгограда у пассажира отобрали подарки из ТурцииСмотреть фотографии
08:59
«Где живет, там и гадит»: под Волгоградом ассенизатора застукали с поличным при сливе фекалийСмотреть фотографииCмотреть видео
08:11
В Волгоградской области за год от рака умерли 3760 человекСмотреть фотографии
07:17
Биолог рассказал, что выжигает зимой волгоградские газоныСмотреть фотографии
06:35
Памятник архимандриту Кириллу установят у храма на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
21:27
Ущерб природе Волгоградской области от утечки нефти оценили в 26,5 млн рублейСмотреть фотографии
20:54
В регионе России после коммерциализации парковок задумались о создании бесплатных стоянокСмотреть фотографии
20:25
В Волгоградской области готовят суд над волжским менялойСмотреть фотографии
19:48
Под Волгоградом построят модульный бассейн за 300 млн рублейСмотреть фотографии
19:12
«Вины не признает»: Иван Гель предстал на скамье подсудимых в ИловлеСмотреть фотографии
18:38
Лучший бомбардир «Арсенала» перешел в «Ротор»Смотреть фотографии
18:29
В занесенном снегом райцентре Волгоградской области начались перебои со светомСмотреть фотографии
 