Билайн: продажи умных колонок в 2024 году взлетели в 2 раза

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05.02.2025 11:36 Реклама
Билайн по итогам 2024 года увеличил продажи умных колонок в 2 раза. Данные ритейл-сети компании оценивались по отношению к 2023 году.
Среди лидеров оказался Яндекс. Самыми популярными моделями стали Станция Лайт (фиолетовая), Станция Мини Плюс с часами — черная и синяя, а также Станция Лайт 2 с часами — розовая, синяя и фиолетовая. Умные колонки двух других крупных брендов (Сбер и VK) по итогам прошлого года (по сравнению с 2023 г.) оказались менее популярны у клиентов. Продажи моделей SberBoom упали на треть, а VK Капсул — более чем на 25%.
Наиболее востребованными в 2024 году оказались умные колонки двух ценовых сегментов: до 5000 рублей, а также от 5000 до 10 000 рублей. Пик продаж таких устройств пришелся на декабрь.
Кирилл Ивашев, директор по коммерции розничного бизнеса билайна:
— Двукратный рост продаж в этой категории — это результат не только стабильного интереса клиентов к умным колонкам, но и наших целенаправленных усилий по развитию этого направления. Мы активно работали над тем, чтобы сделать лучшие технологии доступными для наших клиентов, обеспечивая удобство выбора и высокий уровень сервиса. Очевидным лидером остается Яндекс с его экосистемой, которая задает стандарты интеграции и комфорта. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы наши клиенты могли найти решения, которые соответствуют их запросам, в бюджетном и среднем ценовых сегментах.
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