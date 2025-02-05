Двое предприимчивых волгоградцев за сутки лишились 4 млн рублей

Жители Волгоградской области попались на очередную мошенническую уловку. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД, двое волгоградцев, желая заработать на инвестициях, перевели мошенникам около 4 млн рублей.

Так, 45-летний житель Урюпинского района доверился неизвестному и перевел ему все свои сбережения и кредитные деньги, чтобы получить еще больше на финансовой бирже. В итоге мужчина «инвестировал» за 9 дней почти 2,5 миллиона рублей.

В такую же ловушку попалась и 51-летняя жительница Николаевского района. Женщина на протяжении трех месяцев переводила деньги на счета неизвестных лиц. В общей сумме она отдала мошенникам более 1,5 миллиона рублей. А когда начинающий инвестор решила забрать свои деньги, аферисты перестали выходить на связь.

Полиция призывает граждан не вступать в диалог с незнакомцами и не доверять таким звонкам и предложениям.