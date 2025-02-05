Экономика

3,3 млн га земель займут сельхозкультуры в Волгоградской области

Экономика 05.02.2025 15:39
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05.02.2025 15:39


В Волгоградской области утвердили площадь плодородных земель, которые планируется занять сельхозкультурами в 2025 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облкомсельхоза, под зерновые и зернобобовые культуры в регионе выделят 2,16 млн га, техническим культурам отведено 943,7 тыс. га. 

Овощи, в том числе картофель, и бахчевые культуры высадят в этом году на общей площади 57,4 тыс. га, под кормовые культуры запланировано 115,8 тыс. га. 

Сельхозкультуры в Волгоградской области займут площадь в 3,3 млн га, что на уровне прошлого сезона. Под урожай 2025 озимый зерновой клин составляет 1,5 млн га, площадь ярового сева планируется на уровне 1,7 млн га., – сообщили в профильном комитете. – Специалисты отмечают, что структура соответствует задачам, определенным губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым совместно с представителями отрасли по дальнейшему развитию АПК.

АПК региона в настоящее время ведет активную подготовку к весенний кампании. При этом состояние 96 % посевов озимых культур эксперты оценивают как хорошее и удовлетворительное.

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