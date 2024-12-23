В Волгограде врачи ВолгГМУ через прокол в бедре смогли добраться до сердца и провести операцию пациентке, страдающей опасной патологией, передает V102.RU.

Как сообщили в вузе, прогнозы были крайне неблагоприятными, врачи кардиохирургического отделения Клиники №1 Волгоградского государственного медицинского университета Минздрава России смогли переломить ситуацию и вернуть пациентку к жизни.

Ранее женщина жаловалась на слабость, одышку и быструю утомляемость при физической нагрузке. Диагноз был неутешительный - трикуспидальная недостаточность III степени. Это заболевание представляет собой порок правых отделов сердца. Оптимальная терапия, назначенная пациентке, не помогала – симптомы патологии сохранялись.

- Ранее у нас в регионе помощь таким пациентам не оказывалась. Но если не лечить трикуспидальную недостаточность, то развивается необратимая декомпенсация желудочка сердца и прогноз становится крайне неблагоприятным. Поэтому было принято решение провести пациентке первую в нашем регионе эндоваскулярную пластику трикуспидального клапана сердца, - рассказал заведующий кардиохирургическим отделением Клиники №1 ВолгГМУ Павел Мозговой.

Операция прошла без вскрытия грудной клетки и использования искусственного кровообращения. Доступ к сердцу врачи получили через прокол в области бедра. Через бедренную вену к сердцу был доставлен необходимый инструментарий, позволяющий выполнять манипуляции на трехстворчатом клапане.

Отмечается, что пациентка провела в стационаре всего 5 дней. Женщину выписали домой с положительной динамикой под наблюдение кардиолога участковой поликлиники.

Фото: ВолгГМУ