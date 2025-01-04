Вертолеты санавиации доставили в Волгоград 77 детей

Из районов Волгоградской области в больницы Волгограда доставлено 77 детей, самому маленькому из них всего три месяца. Как сообщает V102.RU, такие итоги работы «крылатой скорой» в 2024 году подвел комитет здравоохранения региона.

В Волгоградской области транспортировку пациентов осуществляют два вертолета «Ансат», которые продолжат работу и в 2025 году.

Всего в 2024 году в регионе санавиация совершила 415 вылетов, эвакуировав в опорные медучреждения 310 пациентов. Больше всего вылетов было совершено в Камышин (66), Михайловку (65) и Урюпинск (42). Чаще всего транспортировали на вертолете пациентов с острым коронарным синдромом, нарушениями мозгового кровообращения, нуждающихся в оперативном переводе и пострадавших в ДТП.

В Волгоградской области в каждом районе предусмотрены специальные места для посадки вертолета. В 2025 году планируют начать прием санитарной авиации на территории Михайловской ЦРБ. В 2024-м вертолетные площадки были построены в больнице №15 и в областной больнице №1, ранее такие объекты были оборудованы в больнице №25, в волгоградском кардиоцентре, а также в Волжском, Камышине и Урюпинске.