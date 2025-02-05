В Волгоград из Москвы привезут колесо обозрения высотой с 19-этажку

В Волгограде началась подготовка к установке колеса обозрения высотой 57,5 метра. Как сообщили V102.RU в мэрии, сам аттракцион уже изготавливают на специализированном московском предприятии. Его привезут и установят на обновленной территории Городского сада в центре Волгограда.

- Объект создается в рамках соглашения, заключенного администрацией муниципального учреждения с инвестором, - сообщает администрация.

Колесо высотой с 19-этажный дом будет оборудовано 20 шестиместными закрытыми кабинами, одна из которых будет предусмотрена для маломобильных граждан. В каждой кабине установят мягкие диваны и столики, системы кондиционирования и отопления для того, чтобы аттракцион работал круглосуточно.

Ранее в ходе благоустройства Горсада была обновлена территория площадью более 60 тыс. кв. м. Рабочие уложили тротуарную плитку, высадили новые деревья и кустарники, оборудовали современные системы полива и освещения.

Фото из архива V102.RU