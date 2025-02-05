В Камышине простились с погибшим на СВО командиром Константином Васильевым

Сегодня, 5 февраля, в городе Камышине Волгоградской области простились с опытным командиром Константином Васильевым, передает V102.RU.
- Константин Викторович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, - сообщила администрация Камышина. - Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Константина Васильева искренние соболезнования.
Константин Васильев награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу».
Фото: администрация Камышина / t.me
Коллаж: Алексея Костякова / V102.RU