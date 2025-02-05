Труп жителя Калача-на-Дону нашли на пепелище в Волгоградской области





В Волгоградской области еще один человек погиб в результате пожара. Как сообщает ИА «Высота 102», труп в ночь на 5 февраля был обнаружен на территории частного домовладения в городе Калаче-на-Дону.

По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера сразу после полуночи – в 00:55.

– В Калаче-на-Дону горела кирпичная кухня по всей площади. Пожарные подразделения 39-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 01:40. К сожалению, погиб мужчина. Причина пожара устанавливается, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Как сообщили «Высоте 102» местные жители, трагедия разыгралась на ул. Кравченко. По словам соседей, мужчина жил в одиночестве и нередко злоупотреблял спиртными напитками.

– По словам пожарных, очаг возгорания был обнаружен там же, где и уснул сосед. Похоже, что не потушил сигарету, – сообщают жители Калача-на-Дону.

В настоящее время по факту смерти мужчины на пожаре проводят проверку следователи СУ СКР.