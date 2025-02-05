Происшествия

Труп жителя Калача-на-Дону нашли на пепелище в Волгоградской области

Происшествия 05.02.2025 11:17
0
05.02.2025 11:17


В Волгоградской области еще один человек погиб в результате пожара. Как сообщает ИА «Высота 102», труп в ночь на 5 февраля был обнаружен на территории частного домовладения в городе Калаче-на-Дону. 

По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера сразу после полуночи – в 00:55.

– В Калаче-на-Дону горела кирпичная кухня по всей площади. Пожарные подразделения 39-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 01:40. К сожалению, погиб мужчина. Причина пожара устанавливается, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. 

Как сообщили «Высоте 102» местные жители, трагедия разыгралась на ул. Кравченко. По словам соседей, мужчина жил в одиночестве и нередко злоупотреблял спиртными напитками. 

– По словам пожарных, очаг возгорания был обнаружен там же, где и уснул сосед. Похоже, что не потушил сигарету, – сообщают жители Калача-на-Дону. 

В настоящее время по факту смерти мужчины на пожаре проводят проверку следователи СУ СКР.   

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
05.02.2025 11:01
Происшествия 05.02.2025 11:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.02.2025 10:43
Происшествия 05.02.2025 10:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.02.2025 09:39
Происшествия 05.02.2025 09:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.02.2025 17:06
Происшествия 04.02.2025 17:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.02.2025 15:51
Происшествия 04.02.2025 15:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.02.2025 12:57
Происшествия 04.02.2025 12:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.02.2025 12:52
Происшествия 04.02.2025 12:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.02.2025 11:05
Происшествия 04.02.2025 11:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.02.2025 10:05
Происшествия 04.02.2025 10:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.02.2025 16:50
Происшествия 03.02.2025 16:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.02.2025 13:20
Происшествия 03.02.2025 13:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.02.2025 10:25
Происшествия 03.02.2025 10:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.02.2025 10:21
Происшествия 03.02.2025 10:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.02.2025 06:24
Происшествия 03.02.2025 06:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.02.2025 06:22
Происшествия 03.02.2025 06:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:28
Динамовцы стали добровольцами по расчистке пляжей Анапы от мазутаСмотреть фотографии
13:39
В Урюпинске угробившему 16-летнюю девочку водителю дали 4 года колонииСмотреть фотографии
13:25
В Камышине простились с погибшим на СВО командиром Константином ВасильевымСмотреть фотографии
12:44
В Волгоградской области ужесточают цензуру после массированной атаки БПЛАСмотреть фотографии
12:21
В России с 5 февраля вступил в силу режим высылки нелегаловСмотреть фотографии
12:14
Бюджет сдюжит? В Волгограде суд третий раз оштрафовал мэрию за свалки в Кировском районеСмотреть фотографии
11:45
В ЦПКиО Волгограда одновременно зажгут 2 тысячи бенгальских огнейСмотреть фотографии
11:42
Волгоградский облсуд оставил криминальную миллионершу в колонииСмотреть фотографии
11:36
Билайн: продажи умных колонок в 2024 году взлетели в 2 разаСмотреть фотографии
11:17
Труп жителя Калача-на-Дону нашли на пепелище в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:01
На юге Волгограда оторвавшийся прицеп КАМАЗа снес иномарку и покалечил людейСмотреть фотографии
10:44
В ЦБ рассказали о новой мошеннической схеме с использованием виртуальных картСмотреть фотографии
10:43
Под Волгоградом в массовом ДТП погиб выехавший на встречку водитель «пятерки»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:03
На юге Волгограда выставили на продажу ТЦ «Либерте» за 88 млн рублейСмотреть фотографии
09:39
В Волжском водитель Datsun сбил пенсионерку на пешеходном переходеСмотреть фотографии
09:35
ЦГМС: в Волгоградской области похолодает до -14 градусовСмотреть фотографии
09:18
«Динамо-Синара» выбыло из борьбы за Кубок РоссииСмотреть фотографии
09:13
В аэропорту Волгограда у пассажира отобрали подарки из ТурцииСмотреть фотографии
08:59
«Где живет, там и гадит»: под Волгоградом ассенизатора застукали с поличным при сливе фекалийСмотреть фотографииCмотреть видео
08:11
В Волгоградской области за год от рака умерли 3760 человекСмотреть фотографии
07:17
Биолог рассказал, что выжигает зимой волгоградские газоныСмотреть фотографии
06:35
Памятник архимандриту Кириллу установят у храма на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
21:27
Ущерб природе Волгоградской области от утечки нефти оценили в 26,5 млн рублейСмотреть фотографии
20:54
В регионе России после коммерциализации парковок задумались о создании бесплатных стоянокСмотреть фотографии
20:25
В Волгоградской области готовят суд над волжским менялойСмотреть фотографии
19:48
Под Волгоградом построят модульный бассейн за 300 млн рублейСмотреть фотографии
19:12
«Вины не признает»: Иван Гель предстал на скамье подсудимых в ИловлеСмотреть фотографии
18:38
Лучший бомбардир «Арсенала» перешел в «Ротор»Смотреть фотографии
18:29
В занесенном снегом райцентре Волгоградской области начались перебои со светомСмотреть фотографии
17:19
Волгоградцев могут отселить из зоны ликвидации последствий атаки БПЛАСмотреть фотографии
 