Федеральные новости

В России с 5 февраля вступил в силу режим высылки нелегалов

Федеральные новости 05.02.2025 12:21
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05.02.2025 12:21


В России с 5 февраля вступает в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев, передает V102.RU. 

– Все иностранные граждане указанной категории подлежат включению в реестр контролируемых лиц до их выдворения из Российской Федерации либо до урегулирования правового положения на территории нашей страны, – пояснили в ГУ МВД России. 

Реестр станет доступен на официальном сайте ведомства. Иностранец считается уведомленным о внесении сведений о нем в этот перечень или об их исключении со дня размещения на сайте.

Теперь нелегалы не смогут менять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество, ставить недвижимость на кадастровый учет, а также открывать банковские вклады и осуществлять иные банковские операции. 

Также лицу в случае вручения предписания о явке необходимо будет приходить в установленный срок к должностному лицу органа внутренних дел. Если предписания не выполняются гражданином два или более раз, его могут депортировать или поместить в специальное учреждение территориального органа МВД.

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