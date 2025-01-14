45 из 100 тысяч волгоградцев заболевают раком толстой кишки

Здравоохранение 14.01.2025 09:37
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14.01.2025 09:37
В Волгоградской области в 2023 году было выявлено 1111 случаев колоректального рака, что составило 45 случаев на 100 тыс. населения. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, всего в России диагностировали 80 тыс. новых случаев этого заболевания, что составило 55 случаев на 100 тыс. населения.
Колоректальный рак (рак толстой кишки) - злокачественный рост опухоли в ободочном и ректальном отделе толстого кишечника. Всего в мире на рак толстой кишки приходится почти 10% всей онкологической заболеваемости. Колоректальный рак занимает 3-е место среди онкологических болезней среди мужчин и 2-е - среди женщин. Чаще всего он возникает из аденом толстой кишки.
Врачи предостерегают, что это заболевание может быть вызвано злоупотреблением алкоголем, курением и употреблением в пищу красного мяса.
В то же время для профилактики рака толстой кишки необходимо принимать витамины D, В6, А, В и С, кальций, а также придерживаться правильного питания. В частности, врачи рекомендуют убрать из рациона ветчину, сырокопченые колбасы, не злоупотреблять сахаром, больше есть фруктов, овощей, хлеб из муки грубого помола и с отрубями, молоко, кисломолочные продукты. Также приветствуется физическая активность.
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