Общество

В Волгоградской области ужесточают цензуру после массированной атаки БПЛА

Общество 05.02.2025 12:44
0
05.02.2025 12:44


В Волгограде сегодня, 5 февраля, прошло заседание оперативного штаба с участием глав силовых и надзорных органов под руководством губернатора Андрея Бочарова. Как сообщает ИА «Высота 102», одним из вопросов, который обсуждался по следам недавней атаки украинскими БПЛА по югу Волгограда, стало ужесточение ответственности за распространение информации, способной нанести ущерб жителям и инфраструктуре, предприятиям и организациям. Иными словами, в регионе ужесточают цензуру. 

Открывая заседание Бочаров напомнил, что на территории Волгоградской области продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с проведением специальной военной операции. 

– Фашистский режим Украины продолжает осуществление террористических актов против мирных граждан, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры нашей страны. Органы власти, органы местного самоуправления, правоохранительные структуры, специальные службы во взаимодействии с Министерством обороны России, с предприятиями и организациями принимают комплексные меры по обеспечению безопасности жителей и территории Волгоградской области, – сказал губернатор. 

По словам губернатора Волгоградской области, в деле обеспечения комплексной безопасности со всей серьезностью нужно подходить и к тому, какая информация распространяется в медиа. 

– В рамках противодействия преступным планам нацистского киевского режима по нанесению ущерба жителям Волгоградской области и России, объектам экономики и социальной сферы региона, с целью повышения уровня комплексной безопасности и обеспечения правопорядка предлагаем членам оперативного штаба рассмотреть вопрос об усилении ответственности за распространение информации, способной нанести ущерб жизни и здоровью граждан и имущественному комплексу региона, предприятий и организаций всех форм собственности, – подчеркнул Андрей Бочаров. 

Уточняется, что с инициативой об ужесточении информационной политики выступила прокуратура Волгоградской области. Однако на данный момент четкого понимания, какая именно информация будет признаваться угрожающей безопасности жителей, нет. 

Постановление, регулирующие цензуру в Волгоградской области, как сообщают в обладмине, будет опубликовано в ближайшее время.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
05.02.2025 14:34
Общество 05.02.2025 14:34
Комментарии

0
Далее
Общество
05.02.2025 14:28
Общество 05.02.2025 14:28
Комментарии

0
Далее
Общество
05.02.2025 13:25
Общество 05.02.2025 13:25
Комментарии

0
Далее
Общество
05.02.2025 12:14
Общество 05.02.2025 12:14
Комментарии

0
Далее
Общество
05.02.2025 11:45
Общество 05.02.2025 11:45
Комментарии

0
Далее
Общество
05.02.2025 10:44
Общество 05.02.2025 10:44
Комментарии

0
Далее
Общество
05.02.2025 10:03
Общество 05.02.2025 10:03
Комментарии

0
Далее
Общество
05.02.2025 09:35
Общество 05.02.2025 09:35
Комментарии

0
Далее
Общество
05.02.2025 09:13
Общество 05.02.2025 09:13
Комментарии

0
Далее
Общество
05.02.2025 06:35
Общество 05.02.2025 06:35
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2025 19:48
Общество 04.02.2025 19:48
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2025 18:29
Общество 04.02.2025 18:29
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2025 16:13
Общество 04.02.2025 16:13
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2025 15:38
Общество 04.02.2025 15:38
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2025 15:32
Общество 04.02.2025 15:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:36
Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя молодежи до 21 годаСмотреть фотографии
14:34
В Волгоград передали шлем иностранного наемника ВСУ за полмиллиона рублейСмотреть фотографии
14:28
Динамовцы стали добровольцами по расчистке пляжей Анапы от мазутаСмотреть фотографии
13:39
В Урюпинске угробившему 16-летнюю девочку водителю дали 4 года колонииСмотреть фотографии
13:25
В Камышине простились с погибшим на СВО командиром Константином ВасильевымСмотреть фотографии
12:44
В Волгоградской области ужесточают цензуру после массированной атаки БПЛАСмотреть фотографии
12:21
В России с 5 февраля вступил в силу режим высылки нелегаловСмотреть фотографии
12:14
Бюджет сдюжит? В Волгограде суд третий раз оштрафовал мэрию за свалки в Кировском районеСмотреть фотографии
11:45
В ЦПКиО Волгограда одновременно зажгут 2 тысячи бенгальских огнейСмотреть фотографии
11:42
Волгоградский облсуд оставил криминальную миллионершу в колонииСмотреть фотографии
11:36
Билайн: продажи умных колонок в 2024 году взлетели в 2 разаСмотреть фотографии
11:17
Труп жителя Калача-на-Дону нашли на пепелище в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:01
На юге Волгограда оторвавшийся прицеп КАМАЗа снес иномарку и покалечил людейСмотреть фотографии
10:44
В ЦБ рассказали о новой мошеннической схеме с использованием виртуальных картСмотреть фотографии
10:43
Под Волгоградом в массовом ДТП погиб выехавший на встречку водитель «пятерки»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:03
На юге Волгограда выставили на продажу ТЦ «Либерте» за 88 млн рублейСмотреть фотографии
09:39
В Волжском водитель Datsun сбил пенсионерку на пешеходном переходеСмотреть фотографии
09:35
ЦГМС: в Волгоградской области похолодает до -14 градусовСмотреть фотографии
09:18
«Динамо-Синара» выбыло из борьбы за Кубок РоссииСмотреть фотографии
09:13
В аэропорту Волгограда у пассажира отобрали подарки из ТурцииСмотреть фотографии
08:59
«Где живет, там и гадит»: под Волгоградом ассенизатора застукали с поличным при сливе фекалийСмотреть фотографииCмотреть видео
08:11
В Волгоградской области за год от рака умерли 3760 человекСмотреть фотографии
07:17
Биолог рассказал, что выжигает зимой волгоградские газоныСмотреть фотографии
06:35
Памятник архимандриту Кириллу установят у храма на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
21:27
Ущерб природе Волгоградской области от утечки нефти оценили в 26,5 млн рублейСмотреть фотографии
20:54
В регионе России после коммерциализации парковок задумались о создании бесплатных стоянокСмотреть фотографии
20:25
В Волгоградской области готовят суд над волжским менялойСмотреть фотографии
19:48
Под Волгоградом построят модульный бассейн за 300 млн рублейСмотреть фотографии
19:12
«Вины не признает»: Иван Гель предстал на скамье подсудимых в ИловлеСмотреть фотографии
18:38
Лучший бомбардир «Арсенала» перешел в «Ротор»Смотреть фотографии
 