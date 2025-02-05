В Волгоградской области ужесточают цензуру после массированной атаки БПЛА





В Волгограде сегодня, 5 февраля, прошло заседание оперативного штаба с участием глав силовых и надзорных органов под руководством губернатора Андрея Бочарова. Как сообщает ИА «Высота 102», одним из вопросов, который обсуждался по следам недавней атаки украинскими БПЛА по югу Волгограда, стало ужесточение ответственности за распространение информации, способной нанести ущерб жителям и инфраструктуре, предприятиям и организациям. Иными словами, в регионе ужесточают цензуру.

Открывая заседание Бочаров напомнил, что на территории Волгоградской области продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с проведением специальной военной операции.

– Фашистский режим Украины продолжает осуществление террористических актов против мирных граждан, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры нашей страны. Органы власти, органы местного самоуправления, правоохранительные структуры, специальные службы во взаимодействии с Министерством обороны России, с предприятиями и организациями принимают комплексные меры по обеспечению безопасности жителей и территории Волгоградской области, – сказал губернатор.

По словам губернатора Волгоградской области, в деле обеспечения комплексной безопасности со всей серьезностью нужно подходить и к тому, какая информация распространяется в медиа.

– В рамках противодействия преступным планам нацистского киевского режима по нанесению ущерба жителям Волгоградской области и России, объектам экономики и социальной сферы региона, с целью повышения уровня комплексной безопасности и обеспечения правопорядка предлагаем членам оперативного штаба рассмотреть вопрос об усилении ответственности за распространение информации, способной нанести ущерб жизни и здоровью граждан и имущественному комплексу региона, предприятий и организаций всех форм собственности, – подчеркнул Андрей Бочаров.

Уточняется, что с инициативой об ужесточении информационной политики выступила прокуратура Волгоградской области. Однако на данный момент четкого понимания, какая именно информация будет признаваться угрожающей безопасности жителей, нет.

Постановление, регулирующие цензуру в Волгоградской области, как сообщают в обладмине, будет опубликовано в ближайшее время.