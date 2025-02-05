Родным павших в СВО героев передали ордена Мужества в Волжском

В городе Волжском Волгоградской области сегодня, 5 февраля, ордена Мужества передали родным погибших при выполнении воинского долга участников спецоперации. Церемония прошла во дворце культуры «Волгоградгидрострой».
Указом Президента Российской Федерации посмертно к высоким государственным наградам представлены:
- рядовой Евгений Абросимов,
- рядовой Геннадий Васяев,
- рядовой Александр Волосатов,
- рядовой Сергей Кужекин,
- рядовой Максим Гук,
- рядовой Геннадий Ханумян,
- младший сержант Серккали Карищев,
- младший сержант Евгений Писаревский,
- ефрейтор Станислав Репин.