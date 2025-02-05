В Волгограде суд привлёк чиновников к административной ответственности за горы мусора в Кировском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», здесь вот уже много лет утопает в строительных и бытовых отходах балка реки Отрада.

Ещё в 2020 году Центральным районным судом был удовлетворён иск о понуждении муниципалитета к ликвидации свалок, однако за пять лет власти так и не исполнили это решение.

Примечательно, что игнорирование предписания суда неоднократно становилось поводом для наказания чиновников. В 2021 году с администрации был взыскан исполнительный сбор в размере 50 тыс. рублей. В 2022-м мэрия была оштрафована ещё на 30 тыс. рублей, а в 2024-м уже на 500 тыс. рублей.

Лишь после многочисленных штрафов уборку свалок удалось сдвинуть с места.

Юрист администрации в суде сообщил, что на сегодняшний день в рамках заключенных муниципальных контрактов ликвидировано 6 из 7 мест несанкционированного размещения отходов. Оставшаяся свалка в объеме около 1000 куб. м будет ликвидирована в рамках заключенного муниципального контракта в 2025 году.

Примечательно, что в вынесенном в 2020 году решении на ликвидацию мусорных завалов в балке реки Отрада властям отводилось всего несколько месяцев, и этот срок давно уже закончился. Поэтому Центральный районный суд вновь принял решение оштрафовать мэрию на 500 тыс. рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»