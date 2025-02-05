Городищенский районный суд Волгоградской области обязал хозяйку турбазы «Орловский пруд», где летом 2022 года тяжело пострадал мужчина во время купания, возместить пострадавшему расходы на лечение в размере 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на информацию районного суда.

Несчастный случай, напомним, произошел 9 июля 2022 года на Орловском пруду в Городищенском районе. Во время отдыха 32-летний сотрудник полиции прыгнул в водоем с головой, в результате чего получил тяжелую травму позвоночника. Как установили следователи, дно пруда оказалось застелено бетонными плитами.

Ранее сообщалось, что отдыхающий не знал ничего о такой опасности. Береговая линию водоема в момент происшествия не была оборудована стендами, информационными щитами, плакатами, знаками безопасности, в том числе знаками безопасности «Купание запрещено», чтобы их было видно из любой точки.

Владелицу турбазы в октябре 2023 года признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Пострадавший все это время проходил лечение, медицинские обследования и реабилитацию в различных медицинских учреждениях. На оплату медицинских услуг, покупку лекарств, оплату проезда к медучреждениям им было потрачено 1 235 122 рублей.

- Суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для возложения на ответчика ответственности по возмещению истцу материального ущерба в счет возмещения вреда здоровью в виде дополнительно понесенных расходов, - сообщили в районном суде.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, что летом 2022 один за другим произошли два несчастных случая на Орловском пруду. Отдых у воды обернулся тяжелейшими травмами, переломом позвоночника и реанимацией еще и для многократного победителя соревнований по кудо Павла Корниенко.

Фото из архива V102.RU

