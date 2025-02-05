Общество

В ЦПКиО Волгограда одновременно зажгут 2 тысячи бенгальских огней

Общество 05.02.2025 11:45
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05.02.2025 11:45


В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда 8 февраля пройдет вечер бенгальских огней. Как сообщили V102.RU в пресс-службе парка, в этот день волгоградцы поучаствуют в акции с зажжением 2 тысяч бенгальских огней. 

В программе мероприятия ожидаются музыкальные и интеллектуальные конкурсы с призами, а также детские подвижные игры. Поучаствовать в зрелищном мероприятии смогут все желающие бесплатно. Начнется яркое мероприятие в 18:00 на территории около снежных горок. В конце программы всем посетителям парка раздадут бенгальские огни, которые по команде организаторов предстоит одновременно зажечь. 

Изображение сгенерировано ИИ

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