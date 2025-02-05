Общество

Волгоградцев будут штрафовать за фото и видео с мест налета БПЛА

Общество 05.02.2025 16:38
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05.02.2025 16:38


В Волгограде сегодня, 5 февраля, губернатор региона Андрей Бочаров анонсировал ужесточение ответственности за распространение информации в связи с  последней массированной атакой БПЛА на юг областного центра. Соответствующее постановление будет опубликовано в ближайшие дни. Однако ИА «Высота 102» до публикации документа удалось выяснить, какие запреты лягут в его основу. 

По данным, ставшим известными информагентству, в Волгоградской области планируют запретить в СМИ и соцмедиа распространение любой информации, которая свидетельствует о применении в регионе БПЛА. Под запретом окажется и информация о последствиях совершенных атак. Особенно это касается видеороликов и фотоснимков. Отметим, что во время подобных событий в соцсетях и мессенджерах очевидцы активно делятся такими кадрами, а некоторые СМИ их распространяют. Именно эта информация, согласно нововведениям, будет расцениваться как угрожающая безопасности волгоградцев.   

Под запрет попадет информация, которая позволит определить тип примененных беспилотников, их траекторию движения и, в худшем случае, рассекретит расположение сил Минобороны, промышленных объектов и объектов стратегической инфраструктуры. 

Наказываться размещение запрещенной информации будет в соответствии с Кодексом Волгоградской области об административной ответственности штрафами в размере до 100 тысяч рублей. 

Напомним, что в ноябре 2024 года Волгоградская облдума приняла закон, устанавливающий новые штрафы в регионе в размере до 100 тысяч рублей за нарушение режима повышенной готовности, который был введен в Волгоградской области в октябре 2022 года Указом Президента Российской Федерации. Губернатор в соответствии с Указом наделен дополнительными полномочиями по вопросам усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности. Решения, принимаемые губернатором в рамках действия режима, являются обязательными для исполнения гражданами и организациями вне зависимости от форм собственности.

За неисполнение нормативных правовых актов губернатора по вопросам обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории региона предусмотрены штрафы:

- для граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей;

- для должностных лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей;

- для юридических лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

За то же деяние, совершенное повторно, санкции возрастут: для граждан - штраф в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Иллюстрация сгенерирована с помощью ИИ 

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