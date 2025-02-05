Завтра, 6 февраля, в хуторе Волгоградской области простятся с Михаилом Изиляновым, погибшим на СВО. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Панфиловского сельского поселения Новоаннинского района, воину было 39 лет.
Михаил родился в городе Новоаннинский, в 2001 году окончил 9 классов Панфиловской средней школы. В мае 2004 года был призван на срочную службу. Но через полгода его комиссовали по состоянию здоровья.
19 февраля 2024 года Михаил заключил контракт с Минобороны, был в штурмовой роте мотострелкового батальона. Он погиб 15 апреля прошлого года при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. У него осталось трое несовершеннолетних детей.
Похоронят воина в хуторе Красная Заря.
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