Волгоградца осудили за дискредитацию Вооруженных Сил РФ в «ВКонтакте»





В Краснооктябрьском районе Волгограда осудили 33-летнего местного жителя по статье о дискредитации Вооруженных Сил РФ. Как сообщает V102.RU, районным судом мужчина привлечен к административной ответственности после комментария, размещенного в октябре 2024 года.

– Установлено, что Александр Г. разместил в социальной сети «ВКонтакте» комментарий, направленный на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, тем самым совершил публичные действия, направленные на подрыв доверия к проводимой специальной военной операции. Указанные обстоятельства были выявлены оперуполномоченным Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области, – сообщили в суде Краснооктябрьского района.

Согласно постановлению суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Волгоградец полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.