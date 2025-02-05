



В Центральном районе Волгограда введение платной парковки у ТРК «Европа Сити Молл» отложили до 7 февраля. Как сообщает ИА «Высота 102», руководство комплекса приняло решение отсрочить новые правила для дополнительной проверки и настройки оборудования.

Согласно объявлениям, развешенным на терминалах оплаты, 6 февраля эксперты начнут тестировать систему мониторинга парковочного пространства. В этот день плата с автолюбителей взиматься не будет. Однако уже через сутки оставить машину здесь можно будет лишь на коммерческой основе.





Парковка продолжительностью до 4-х часов обойдётся владельцам авто в 50 рублей, до 8 часов – в 100 рублей, до 24 часов – 250 рублей. Оплачивать соответствующие услуги автолюбителям коммерсанты предлагают с помощью специальной парковочной карты. Последняя будет выдаваться при въезде. Она сохраняется у водителя вплоть до того момента, пока он не покинет стоянку, и позволяет установить время пребывания на платной парковке.

Исключение сделано лишь для посетителей магазина «Перекрёсток» при условии, что они оставили машину на промежуток времени не более двух часов и совершили покупку на сумму свыше 600 рублей.

Отдельно владельцами торгового комплекса предусмотрены льготы. Так, люди с инвалидностью смогут припарковаться здесь в рабочее время бесплатно. Для этого информация о транспортном средстве гражданина должна быть внесена в соответствующий федеральный реестр.

Примечательно, что, взимая плату за оставление автомобиля, предприниматели отказываются от какой-либо ответственности за сохранность машин. Соответствующие положения отдельно прописаны в правилах пользования платной парковкой.





Также документом вводятся и штрафные санкции. Потеря выданной карты обойдётся автолюбителю в 500 рублей. Кроме того, несоблюдение правил платной парковки грозит штрафом в 5 тыс. рублей.





Напомним, в конце января 2025 года в ТРК «Европа» появились объявления о коммерциализации стоянки торгового комплекса. Изначально режим платных парковок планировалось ввести с начала февраля. Позже коммерсанты решили организовать дополнительное тестирование оборудования. Однако теперь владельцам вновь пришлось отложить запуск платного режима.

Несмотря на то что пока что парковка по-прежнему бесплатна, часть автолюбителей уже поспешила перебраться на другие площадки. В частности, увеличилось количество авто оставленных в местных дворах и у парка «Баку».





Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"