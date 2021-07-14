Общество

Многодетных родителей под Волгоградом огорошила земельная статистика чиновников

Общество 14.07.2021 19:56
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14.07.2021 19:56


Озвученные комитетом по управлению госимуществом данные о выданных многодетным семьям земельных участках привели в замешательство родителей из Краснослободска. Как рассказали ИА «Высота 102» находящиеся в очереди на получение земли мамы, они недоумевают, каким образом власти успели выдать за шесть лет 63 участка.
Напомним, ранее региональный комитет госимущества в комментарии информагентству озвучил информацию о том, что гражданам, имеющим трех и более детей, были предоставлены 63 земельных надела из находящихся в распоряжении муниципалитета. Однако, по сведениям многодетных родителей, с 2015 года муниципалитет предоставил бесплатные участки только 13 семьям, в том числе семи из них — в 2019 году. Огорошенные «земельной» статистикой властей люди попросили правоохранительные органы обратить внимание на озвученные сведения и соблюдение очередности на получение участков. Многодетные мамы надеются увидеть и полный список очередников, поскольку их предыдущие запросы в администрацию Краснослободска остались без ответа.
В комитете госимущества Волгоградской области уточнили, что 63 участка были бесплатно выданы жителям Краснослободска с 2012 года. Кроме того, до 2015 года земельные наделы предоставлялись не обязательно на территории города, где проживают заявители, а по всему Среднеахтубинскому району. За последние девять лет жители Краснослободска получили бесплатно на территории города только 24 участка, остальные 39 — за его пределами.
В настоящее время в очереди на получение бесплатных земельных участков стоят 212 многодетных семей из Краснослободска. По закону земли должны предоставляться на территории муниципального образования, где проживают родители. По данным региональных чиновников, сейчас на территории Краснослободска отсутствуют свободные земельные участки, которые можно предоставить многодетным семьям под ИЖС. При этом в городе есть участки площадью 45,5 га и 25,8 га, находящиеся в собственности РФ, которыми распоряжается АО "ДОМ.РФ". Чтобы выделить эту землю многодетным, ее нужно передать из федеральной собственности городскому поселению, однако этот вопрос пока не решен. Между тем, в генеральном плане развития города Краснослободска сообщается, что «необходимые территориальные ресурсы для жилищного строительства и размещения производственных предприятий имеются до 2034 года».

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