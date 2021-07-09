Политика

Волгоградская облдума разжаловала председателя комиссии по парламентскому контролю

Политика 09.07.2021 13:09
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09.07.2021 13:09


Депутаты Волгоградской областной думы по рекомендации фракции «Единой России» сняли Александра Осипова с должности председателя комиссии по вопросам регламента и парламентского контроля. Как сообщает ИА «Высота 102», решение принято сегодня на внеочередном заседании думы. Вместо Осипова на должность рекомендовано назначить единоросса Александра Феронова.
Осипова также исключили из фракции единороссов в связи с действиями, идущими вразрез с партийной политикой. Напомним, сегодня жители Среднеахтубинского района пожаловались секретарю Волгоградского реготделения «ЕР» Сергею Горнякову на парламентария, который вывел активистов на несанкционированную акцию против строительства трассы в Волго-Ахтубинской пойме. Горняков поручил думским единороссам рассмотреть действия Александра Осипова и принять меры вплоть до исключения.
Напомним, Александр Осипов баллотировался и прошел в Волгоградскую облдуму в 2014 году, в 2019 году был избран на второй срок. В разное время он занимал должности председателя комиссии по вопросам регламента и депутатской этики, комитета по культуре, делам национальностей и казачества. Во время первого срока Осипов удивил коллег нецензурной бранью на одном из заседаний во время спора с коммунистом Михаилом Таранцовым. Весной этого года парламентарий выступил в публичном пространстве с критикой послания президента РФ Федеральному собранию.

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