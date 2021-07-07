Здравоохранение

«СОГАЗ-Мед» информирует о необходимости замены полиса ОМС старого образца

Здравоохранение 07.07.2021 14:17 Новости компаний
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07.07.2021 14:17 Новости компаний

«СОГАЗ-Мед» информирует о необходимости замены полиса обязательного медицинского страхования старого образца (выдан до 01.05.2011) на ЕДИНЫЙ полис ОМС.
Мы привыкли считать самыми важными документами паспорт, свидетельство о рождении и СНИЛС. Без верных данных в этих документах у владельца могут возникнуть трудности различного характера. Но есть еще один документ, актуальность которого нельзя игнорировать, – полис обязательного медицинского страхования (ОМС), который дает право застрахованным получать бесплатную медицинскую помощь в рамках системы ОМС. 
Если данные в полисе ОМС неактуальные
Если информация устарела, у гражданина могут возникнуть сложности в получении медицинской помощи, особенно за пределами региона проживания; гражданина не смогут проинформировать о возможности прохождения бесплатной диспансеризации или о диспансерном наблюдении. 
Например, к специалистам страховой медицинской организации «СОГАЗ-Мед» регулярно поступают обращения от застрахованных, у которых в момент нахождения в отпуске в другом регионе России возникли проблемы в получении медицинской помощи по причине неактуальных данных в полисе ОМС. В итоге, в тот момент, когда застрахованному должна быть оказана медицинская помощь, приходится тратить драгоценное время на обновление данных в документе. 
Также узнать о возможности бесплатно пройти профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию можно только, если контактный телефон и e-mail, предоставленные вами в страховую медицинскую организацию, являются актуальными. В рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров застрахованным доступно множество видов исследований.
Пора менять документ
Полисы ОМС, полученные до 1 мая 2011 года, необходимо заменить на новые, обратившись в свою страховую компанию. Обязательному переоформлению (даже если выдан после 1 мая 2011 года) полис ОМС подлежит при изменении фамилии, имени, отчества, пола или даты рождения. Застрахованный гражданин может получить дубликат полиса ОМС при ветхости и непригодности полиса для дальнейшего использования.
Жителям Волгоградской области, имеющим полисы ОМС компании «СОГАЗ-Мед», необходимо для актуализации данных обратиться в ближайшие офисы компании
Генеральный директор АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Д.В. Толстов: «Хочу обратить внимание, если вы не знаете, актуален ваш полис ОМС или нет, не помните, как давно он был выдан или не уверены в том, что своевременно внесли изменения в персональные данные, то рекомендую обратиться в страховую компанию, выдавшую документ, и актуализировать информацию еще до посещения врача. Страховые представители «СОГАЗ-Мед» окажут помощь и ответят на все интересующие вас вопросы».
Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы, в том числе связанные с прохождением диспансеризации, получением медицинской помощи или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в компанию «СОГАЗ-Мед» по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Подробная информация на сайте
www.sogaz-med.ru

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